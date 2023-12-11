Житель Башкирии пырнул ножом своего собутыльника и пошел домой

Благовещенский районный суд признал виновным местного жителя по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью и грабеже с применением насилия.

Как сообщает пресс-служба суда, инцидент произошел в ночь с 24 на 25 июля. Двое знакомых распивали алкоголь. Подвыпив, один из них вспомнил старые обиды на собутыльника, схватил нож и ударил им оппонента в поясничную область. После этого отправился домой с деньгами и телефоном потерпевшего.

Однако суд в качестве смягчающих наказание обстоятельств учел полное признание обвиняемым вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья его близких родственников — бабушки, которой он помогает, подчеркнули в ведомстве.