В Башкирии женщина заразилась опасным инфекционным заболеванием в салоне красоты

С 24 ноября специалисты Управления Роспотребнадзора по Башкирии проводят эпидемиологическое расследование по случаю социально опасного инфекционного заболевания, которое было выявлено у жительницы Бирска.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в настоящее время устанавливаются источники заражения пострадавшей – на работе, в быту. Также рассматривается версия с заражением в салоне красоты, где она делала «инъекции красоты». В ходе проверки заведения установлено, что оно работало без соответствующей разрешительной документации.