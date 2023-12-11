В Башкирии женщина заразилась опасным инфекционным заболеванием в салоне красоты

С 24 ноября специалисты Управления Роспотребнадзора по Башкирии проводят эпидемиологическое расследование по случаю социально опасного инфекционного заболевания, которое было выявлено у жительницы Бирска.
Как сообщает пресс-служба ведомства, в настоящее время устанавливаются источники заражения пострадавшей – на работе, в быту. Также рассматривается версия с заражением в салоне красоты, где она делала «инъекции красоты». В ходе проверки заведения установлено, что оно работало без соответствующей разрешительной документации.
Эпидемиологическое расследование продолжается.
Добавим, ранее стало известно о том, что по решению суда работу салона красоты приостановили на трое суток. По неподтвержденной официально информации, женщина заразилась одним из видов гепатита.
Фото: пресс-служба управления Роспотребнадзора по Башкирии