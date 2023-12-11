«С Россией связываться нельзя!» - боец СВО из Башкирии удостоен шести наград

До начала спецоперации 25-летний уроженец Агидели работал продавцом-консультантом в автосалоне. Но потом подписал контракт и ушел на передовую. За восемь месяцев службы в зоне СВО воин получил шесть наград, одна из которых – медаль «За отвагу». О бойце с позывным «Демиург» рассказала корреспондент издания «Огни Агидели» Альфия Андросенко.

Срочную парень отслужил в Воздушно-космических Силах, а после армии отучился на юриста в Казанском социально-гуманитарном колледже на заочке. Параллельно служил в ППС в родной Агидели. Потом переехал в Уфу. Но как только объявили о частичной мобилизации, отправился защищать рубежи Родины по контракту. Был принят в ряды бойцов Частной военной компании «Вагнер».

«Демиург» рассказал, что во время штурма Бахмута из подвалов домов выводили мирное население. В одном из них была 14-летняя девочка, которая подарила солдату оберег – плюшевого котенка. Боец долгое время носил игрушку с собой. Один из боевых товарищей подарил ему иконку Николая Чудотворца, которая потом спасла ему жизнь: осколок снаряда попал именно в нее, а мужчина остался жив.

На СВО я в полной мере ощутил, что жизнь — это хрупкая штука и ее нужно беречь, быть изобретательным и аккуратным в бою. А еще я стал больше ценить простые вещи – сухую одежду, чай на костре, баню. То, что мы не замечаем в мирной жизни и принимаем как должное, там становится реальной ценностью. Боец СВО, позывной «Демиург»

В числе наград – «Черный крест», который вручают за выполнение сложных задач в период боевых действий, медаль «За отвагу», крест «Участника СВО», медаль «Мужества ЧВК». Кроме того, он награжден медалями, которые ЧВК «Вагнер» вручал за взятие Бахмута – «Бахмутская мясорубка» и «За взятие Бахмута».

Я никогда не забуду слезы радости местных жителей, когда мы проехали колонной по Луганску, мы ехали и видели, как люди нас любят. Казалось, что весь город нас встречал. Мы получили на СВО нечто большее. Это дало нам еще большую силу духа. Мы тогда показали, что с Россией связываться нельзя. Боец СВО, позывной «Демиург»

Напомним, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Кроме того, желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и на сайте башбат.рф.