«С Россией связываться нельзя!» - боец СВО из Башкирии удостоен шести наград

До начала спецоперации 25-летний уроженец Агидели работал продавцом-консультантом в автосалоне. Но потом подписал контракт и ушел на передовую. За восемь месяцев службы в зоне СВО воин получил шесть наград, одна из которых – медаль «За отвагу». О бойце с позывным «Демиург» рассказала корреспондент издания «Огни Агидели» Альфия Андросенко.
Срочную парень отслужил в Воздушно-космических Силах, а после армии отучился на юриста в Казанском социально-гуманитарном колледже на заочке. Параллельно служил в ППС в родной Агидели. Потом переехал в Уфу. Но как только объявили о частичной мобилизации, отправился защищать рубежи Родины по контракту. Был принят в ряды бойцов Частной военной компании «Вагнер».
«Демиург» рассказал, что во время штурма Бахмута из подвалов домов выводили мирное население. В одном из них была 14-летняя девочка, которая подарила солдату оберег – плюшевого котенка. Боец долгое время носил игрушку с собой. Один из боевых товарищей подарил ему иконку Николая Чудотворца, которая потом спасла ему жизнь: осколок снаряда попал именно в нее, а мужчина остался жив.
В числе наград – «Черный крест», который вручают за выполнение сложных задач в период боевых действий, медаль «За отвагу», крест «Участника СВО», медаль «Мужества ЧВК». Кроме того, он награжден медалями, которые ЧВК «Вагнер» вручал за взятие Бахмута – «Бахмутская мясорубка» и «За взятие Бахмута».
Напомним, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.
Кроме того, желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и на сайте башбат.рф.
Фото: издание «Огни Агидели»