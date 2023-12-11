В Уфе побит температурный рекорд 1952 года

Синоптики Башгидрометцентра сообщили, что минувшей ночью 11 декабря на метеостанции Уфа-Дема был зафиксирован абсолютный минимум температуры воздуха: она понизилась до -30,9 градусов.

По словам метеорологов, предыдущий температурный рекорд был перекрыт в 1952 году, когда столбик термометра опустился до значения -29,6.

В центре Уфы минувшей ночью на метеопосту Уфа-ГМЦ-3 температура воздуха понижалась до отметки -27,8 градуса.