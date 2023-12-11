В Башкирии пожилой мужчина получил сильные ожоги во время пожара

Минувшей ночью в Кушнаренковском районе Башкирии произошел пожар. В экстренные службы поступила информация о том, что в селе Ахлыстино горит жилой бревенчатый дом общей площадью 48 квадратных метров.

По информации пресс-службы МЧС по региону, когда пожарные прибыли на место, дом был полностью охвачен пламенем. Открытое горение удалось ликвидировать.

К сожалению, во время пожара пострадал 64-летний мужчина: он получил серьезные ожоги. Пострадавший госпитализирован в местную больницу.

На месте происшествия работает дознаватель МЧС России для выяснения причин и обстоятельств пожара, отметили в ведомстве.