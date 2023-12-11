Швея из Башкирии оборудовала свой цех благодаря программе адресно-социальной помощи

Любимое дело стало приносить прибыль. Благодаря программе адресно-социальной помощи швея из Белебея смогла оборудовать дома собственный цех. Рима Астафьева обратилась в городской центр занятости. Специалисты помогли ей написать бизнес-план, который одобрила комиссия.

На реализацию мечты женщине выделили 350 тысяч рублей. Она вложила средства в оборудование рабочего кабинета. По словам Астафьевой, это позволило ей осуществить детскую мечту. С момента получения гранта она отработала уже три крупных заказа для местных мечетей и детского дома.

Я очень мало работала в ателье, работала в найме 17 лет. И вот в прошлом году решила изменить свою жизнь. В основном, конечно, повлияла вот эта субсидия, адресно-социальная помощь, о которой я узнала, захотела ее получить и работать на себя.

Рима Астафьева, портной индивидуального пошива
Уфимская волна
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