Швея из Башкирии оборудовала свой цех благодаря программе адресно-социальной помощи

Любимое дело стало приносить прибыль. Благодаря программе адресно-социальной помощи швея из Белебея смогла оборудовать дома собственный цех. Рима Астафьева обратилась в городской центр занятости. Специалисты помогли ей написать бизнес-план, который одобрила комиссия.
На реализацию мечты женщине выделили 350 тысяч рублей. Она вложила средства в оборудование рабочего кабинета. По словам Астафьевой, это позволило ей осуществить детскую мечту. С момента получения гранта она отработала уже три крупных заказа для местных мечетей и детского дома.