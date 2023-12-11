Швея из Башкирии оборудовала свой цех благодаря программе адресно-социальной помощи

Я очень мало работала в ателье, работала в найме 17 лет. И вот в прошлом году решила изменить свою жизнь. В основном, конечно, повлияла вот эта субсидия, адресно-социальная помощь, о которой я узнала, захотела ее получить и работать на себя.

Рима Астафьева, портной индивидуального пошива