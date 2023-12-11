В Башкирии насчитали более 12 тысяч безработных граждан

По состоянию на конец октября текущего года на учете в службе занятости Башкирии состояли 14 тысяч граждан, не занятых трудовой деятельностью. Из этого числа количество официально зарегистрированных безработных составило 12,1 тысячи человек. Такие данные приводит Башстат.  

Фото №1 - В Башкирии насчитали более 12 тысяч безработных граждан

По информации аналитиков ведомства, уровень регистрируемой безработицы составил 0,6% к численности рабочей силы. За минувший октябрь статус безработного в республике получили 2,9 тысячи человек. За этот же период работу нашли 2,9 тысячи человек.

В ведомстве отметили, что к концу октября этого года потребность организаций в работниках, о которой заявляли в центры занятости населения работодатели региона, составила 49,9 тысячи человек. По сравнению со значением на конец сентября 2023 года, она уменьшилась на 5,7%.  

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