В Башкирии насчитали более 12 тысяч безработных граждан

По состоянию на конец октября текущего года на учете в службе занятости Башкирии состояли 14 тысяч граждан, не занятых трудовой деятельностью. Из этого числа количество официально зарегистрированных безработных составило 12,1 тысячи человек. Такие данные приводит Башстат.

По информации аналитиков ведомства, уровень регистрируемой безработицы составил 0,6% к численности рабочей силы. За минувший октябрь статус безработного в республике получили 2,9 тысячи человек. За этот же период работу нашли 2,9 тысячи человек.