В Башкирии продолжает расти количество заболевших грипп и ОРВИ

За минувшую неделю в Башкирии зарегистрировано более 32 тысяч случаев заболевания острыми респираторными инфекциями и гриппом. Из этого числа – 45,9% случаев среди детей.
По данным пресс-службы Роспотребназдора по республике, по сравнению с показателями предыдущей недели эпидемиологи фиксируют рост заболеваемости на 11%.
Специалисты ведомства напоминают родителям, что при появлении первых симптомов заболевания у ребенка его необходимо оставить дома и вызвать врача.
Уточняется также, что в случае отсутствия в классе или в учебном заведении более 20% детей с признаками любых респираторных инфекций, администрация образовательной организации вправе принять решение о переводе учащихся на дистанционное обучение либо о приостановлении учебного процесса.