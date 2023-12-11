В Башкирии продолжает расти количество заболевших грипп и ОРВИ

За минувшую неделю в Башкирии зарегистрировано более 32 тысяч случаев заболевания острыми респираторными инфекциями и гриппом. Из этого числа – 45,9% случаев среди детей.

По данным пресс-службы Роспотребназдора по республике, по сравнению с показателями предыдущей недели эпидемиологи фиксируют рост заболеваемости на 11%.

Специалисты ведомства напоминают родителям, что при появлении первых симптомов заболевания у ребенка его необходимо оставить дома и вызвать врача.