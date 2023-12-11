ACA в Уфе: как прошел 167-й турнир смешанных единоборств

В Уфе прошел 167-й турнир ACA. И это историческое событие в мире единоборств. Лига, которая существует почти десять лет, только сейчас добралась до столицы республики и впервые привезла сюда свои соревнования.

Уфа встретила участников турнира ACA 30-градусными морозами. А если учитывать, что треть бойцов, которые приехали сюда, – бразильцы, то о гостеприимстве города и республики у них сложилось свое мнение.

Уфа – самый холодный город в России. Холоднее Москвы и Санкт-Петербурга. Хакран Диас, участник турнира «ACA 167» /Бразилия/

Почти все время участники проводили в гостинице, а российские спортсмены подшучивали над теплолюбивыми соперниками с другого континента.

Абсолютный чемпионат «Ахмат» – российская промоутерская компания, проводящая бои по смешанным единоборствам, кикбокиснгу и джиу-джитсу. Она была основана в 2014 году на базе бойцовского клуба «Беркут». Стала быстро развиваться и на сегодняшний день ворвалась в тройку лучших бойцовских промоушенов мира. Здесь не выступают женщины, поединки судят пять арбитров, а еще тут платят большие гонорары. И это делает участие в турнире представителей единоборств еще более привлекательным. К примеру, бойцы могут получить бонусы или призовые за лучший поединок или нокаут вечера. А общий призовой фонд в 2023 году в АСА составил 10 миллионов долларов.

Но есть и определенные требования к бойцам. И лучше их не нарушать. Особенно это касается лимита веса. Важно попасть в заявленную категорию, и здесь значение имеет каждый грамм. Спортсмены об этом знают и на какое-то время до главного поединка садятся на жесткую диету. О сладком десерте или калорийном ужине остается лишь мечтать.

Но даже у опытных атлетов случаются ошибки. Титульный бой гран-при в полутяжелом весе в Уфе отменили. За выход в полуфинал должны были сразиться действующий чемпион Муслим Магомедов, на счету которого 12 побед и ни одного поражения, и Адлан Ибрагимов. Однако Магомедов не прошел взвешивание, показав более 5 килограммов свыше лимита. После срыва поединка Лига применила к спортсмену суровые меры. Бойца лишили возможности защищать титул чемпиона и самого чемпионского пояса.

Звездные бойцы, открытая тренировка. Так в Уфе прошла официальная церемония взвешивания участников турнира ACA 167 Ее провели в одном из торговых центров города. Бойцы поучаствовали в традиционной битве взглядов.

И здесь особое внимание зрителей было приковано к Венеру Галиеву. 48-летний уроженец Стерлитамака – легенда ММА. За плечами Галиева – более 50 поединков в профессиональной карьере. А первый бой он провел в 2000 году.

Новым испытанием Галиева должен был стать поединок против опытного бразильца Хакрана Диаса, бывшего бойца UFC, который младше Венера на 9 лет. Поддержать Венера Галиева приехали супруга и младший сын Тагир. Он еще ни разу не смотрел выступление звездного отца вживую.

Венер Галиев по прозвищу Башкир – один из самых возрастных и опытнейших российских бойцов смешанных единоборств. В одно время на соревнования он непременно выходил в национальном костюме или в головном уборе буреке. В детстве родители отправили мальчика в секции боевого самбо и греко-римской борьбы. Усердные тренировки принесли результат. В 2003 году Венер Галиев стал чемпионом Европы по универсальному бою. Дважды он был лучшим самбистом планеты. Выступает Галиев в легкой весовой категории и одинаково хорошо сражается в стойке и в партере.

Галиев подошел к поединку с Диасом с тремя победами в последних четырех боях. Но при этом даже сам Венер считал бразильца фаворитом. Однако бой не продлился и раунда. Сначала Галиев отправил соперника в нокдаун. А через минуту и 20 секунд рефери остановил поединок. Башкирский боец одержал победу добиванием, не оставив ни одного шанса сопернику из Бразилии.

Также республику представлял уфимец Руслан Яманбаев. Для него участие в турнире стало первым в ACA. Против дебютанта выставили Абубакара Местоева из Ингушетии. Он выступает в лиге уже три года, за это время провёл здесь семь боев и одержал пять побед. В этот вечер Местоев оказался сильнее уфимского бойца.

Румынский боец Аурел Пиртеа одержал победу над бразильцем Филипе Фроесом. Поединок получился упорным, и все определилось раздельным решением судей. Алтынбек Мамашов из Кыргызстана победил Михаила Дорошенко также по очкам.

В заключительном бое вечера Мехди Байдулаев из Грозного сразился с бразильцем Гилберто Диасом. Этот поединок проходил в легчайшем весе в четвертьфинале гран-при. Причем имя соперника российского спортсмена стало известно незадолго до самого боя. Дело в том, что очередная попытка организации поединка Байдулаев – Мусакаев не увенчалась успехом. Ахмед Мусакаев выбыл из турнира по состоянию здоровья.

Ветерану смешанных единоборств Гилберто Диасу исполнилось уже 39 лет. Как и соперник Галиева, он недолго смог сопротивляться напору российского атлета. Мехди Байдулаев закончил бой в первом раунде и вышел в полуфинал гран-при.

Всего в Уфе в рамках турнира состоялось 10 поединков, пять из них прошли в основном карде. И башкирской публике вечер смешанных единоборств пришелся по душе.