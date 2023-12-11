Стало известно, до какого времени будет ходить транспорт в новогоднюю ночь в Уфе

В новогоднюю ночь общественный транспорт в башкирской столице будет работать до 02:00 часов. До городских и районных праздничных площадок тоже запустят транспорт – автобусы начнут ходить с 22:00 с интервалом 15-20 минут. Об этом сегодня на оперативном совещании в ЦУРе сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Александр Клебанов.

Он также отметил, что в период с 30 декабря текущего года по 8 января будущего пассажирский транспорт переходит на расписание выходного дня, то есть он будет работать с 08:00 до 20:00 часов. При этом количество автобусов на маршрутах будет сокращено на 30% по причине уменьшения пассажиропотока. Это коснется как городских, так и пригородных маршрутов.