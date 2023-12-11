Геопарк «Янган-Тау» подтвердил статус Глобального геопарка ЮНЕСКО

Сегодня об этом в своих социальных сетях рассказал глава республики Радий Хабиров. Сам процесс подтверждения занял больше месяца.

По словам лидера Башкирии, эксперты из Китая и Ирана проверяли парк на соответствие международным критериям, а также оценивали прогресс в развитии этой территории. Эксперты вынесли положительное заключение без замечаний.

Эксперты отметили, что в геопарке «Янган-Тау» активно развивается инфраструктура. Работают музеи, визит-центр. Появляются новые экскурсии и интересные маршруты. В 2024 году, к юбилею нашего национального героя Салавата Юлаева, откроем в геопарке «Янган-Тау» еще один большой объект – историко-мемориальный парк «Салауат ере». Уверен, гостей в этой местности станет еще больше. Радий Хабиров, Глава Башкирии

Также руководитель региона отметил, что в настоящее время «Янган-Тау» – это единственный геопарк в России, который получил международное признание. Во всем мире таких парков насчитывается 197 в 48 странах.

Радий Хабиров выразил надежду, что вскоре к ним присоединится и наш геопарк «Торатау». Пока же статус данной территории по международной классификации ЮНЕСКО – «стремящийся». В настоящее время команда «Торатау» работает над выполнением рекомендаций экспертов из Испании, Ирландии, Ирана, которые его проверяли.