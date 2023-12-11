В Уфе на модернизацию поликлиник выделят 8 млрд рублей

На модернизацию учреждений здравоохранения в Уфе будет выделено 8 миллиардов рублей. Программа рассчитана с 2024 по 2029 годы. На эти средства в больницах и поликлиниках проведут ремонт, а также закупят новое оборудование. На следующий год обновят шесть поликлиник.

Также к юбилею столица планируется создание концепции «Уфа здоровая!». Все медорганизации объединят в одну систему для оказания качественной помощи в максимально возможный короткий срок.

Ряд поликлиник Уфы становится хуже, чем в районах – начиная от внешнего вида и заканчивая оборудованием. Поэтому приняли решение наладить первичное медицинское звено. Первые результаты ждем уже в конце 2024 года. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

На еженедельном оперативном совещании обсудили и ряд других тем. Ведомства отчитались о готовности к праздничным новогодним дням, особое внимание – работе коммунальных и медицинских служб в этот период.