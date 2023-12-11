Обморожения и переломы: в Башкирии выросло число обратившихся в травмпункты

В башкирской столице сегодня ночью побит температурный рекорд, который продержался более 70 лет. На метеостанции Уфа-Дема мороз достиг -30,9 градуса. Предыдущий температурный рекорд составлял -29,6 градуса. Такие аномальные холода стали настоящим испытанием как для горожан, так и для всех спецслужб.

Беда не приходит одна. Вместе с аномальными морозами дороги и тротуары местами сковал гололёд. Ежедневно только в травмпункт №5 обращаются до 20 неудачно упавших уфимцев. К ним прибавились те, кто не заметил первых признаков обморожения.

Мы вначале ощущаем холод, потом покалывание, потом онемение. И когда наступает онемение кончиков пальцев, это уже признак первой степени обморожения. Это может перейти во вторую и третью степень, когда уже приходится вмешиваться хирургам. Виктор Семко, врач ортопед-травматолог травмпункта №5

Чем дальше от города, тем больше вероятность получить обморожение и даже погибнуть от холода. Спасатели находятся в полной готовности, чтобы по первому звонку выехать на помощь. Дают советы, соблюдая которые перед дальней дорогой, водители могут спасти жизни и себе, и пассажирам.

Автомобиль должен быть укомплектован, полностью заправлен, чтобы аккумулятор был проверен и не подвел. Нужно брать с собой тёплые вещи, чай в термосе, еду в контейнерах. И чтобы телефоны были на 100% заряжены. Альфред Шарафутдинов, спасатель

На случай крупного ЧП или снежной метели, спасатели держат наготове мобильный пункт обогрева.

В нашей зоне ответственности находятся 12 районов республики. В случае образования заторов на федеральных трассах для оказания помощи водителям мы готовы выехать и развернуть пункт обогрева. Там и чай горячий есть, и еда. Время разворачивая составляет 30-40 минут, и мы уже готовы принимать людей. Денис Габдрахимов, начальник центрального поисково-спасательного отряда Госкомитета Республики Башкортостан по ЧС

Аномальные морозы, которые ночью в некоторых районах достигали -45 градусов, держатся в республике уже с прошлой недели. Однако скоро температура в Башкортостане придёт в норму.

В дальнейшем к середине недели этот холод будет отходить за Урал. С запада будет поступать более теплая воздушная масса. И ожидается постепенное повышение воздуха. К 14 декабря ночью будет минус 20-25, днём минус 12-17 градусов. Гульназ Загитова, начальник отдела метеопрогнозов Башгидрометцентра