Обморожения и переломы: в Башкирии выросло число обратившихся в травмпункты

В башкирской столице сегодня ночью побит температурный рекорд, который продержался более 70 лет. На метеостанции Уфа-Дема мороз достиг -30,9 градуса. Предыдущий температурный рекорд составлял -29,6 градуса. Такие аномальные холода стали настоящим испытанием как для горожан, так и для всех спецслужб.
Беда не приходит одна. Вместе с аномальными морозами дороги и тротуары местами сковал гололёд. Ежедневно только в травмпункт №5 обращаются до 20 неудачно упавших уфимцев. К ним прибавились те, кто не заметил первых признаков обморожения.
Чем дальше от города, тем больше вероятность получить обморожение и даже погибнуть от холода. Спасатели находятся в полной готовности, чтобы по первому звонку выехать на помощь. Дают советы, соблюдая которые перед дальней дорогой, водители могут спасти жизни и себе, и пассажирам.
На случай крупного ЧП или снежной метели, спасатели держат наготове мобильный пункт обогрева.
Аномальные морозы, которые ночью в некоторых районах достигали -45 градусов, держатся в республике уже с прошлой недели. Однако скоро температура в Башкортостане придёт в норму.
Однако до этого и врачи, и спасатели рекомендуют жителям не игнорировать элементарные меры предосторожности. Если одеться не по погоде, обморожение можно получить менее чем за час.