Многодетный отец из Башкирии ушел добровольцем в зону спецоперации

Уроженцу Туймазинского района – 40 лет. У него семья, трое детей, хорошая работа. Казалось бы, чего еще может желать мужчина? О причинах своего желания пойти на службу по контракту он рассказал корреспонденту издания «Туймазинский вестник» Гюзель Хамидуллиной.
Осенью этого года он подписал контракт с Минобороны страны. В первом же бою бойца ранило, но он сумел вытащить из-под огня противника двоих своих однополчан.
В первые дни своей службы отряд Мусы получил задание командования закрепиться на блиндаже. Однако их группу засек квадрокоптер противника. Тут же по ним начали бить артиллерия и снайперы. Рядом с бойцом взорвался снаряд, осколки попали в спину. Других ребят ранило в руки и ноги.
Сейчас Муса находится с семьей. Но уже в декабре мужчина возвращается обратно в зону СВО.
Напомним, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.
Кроме того, желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и на сайте башбат.рф.
Фото: издание «Туймазинский вестник»