Многодетный отец из Башкирии ушел добровольцем в зону спецоперации

Уроженцу Туймазинского района – 40 лет. У него семья, трое детей, хорошая работа. Казалось бы, чего еще может желать мужчина? О причинах своего желания пойти на службу по контракту он рассказал корреспонденту издания «Туймазинский вестник» Гюзель Хамидуллиной.

Фото №1 - Многодетный отец из Башкирии ушел добровольцем в зону спецоперации

Осенью этого года он подписал контракт с Минобороны страны. В первом же бою бойца ранило, но он сумел вытащить из-под огня противника двоих своих однополчан.

Честно говоря, мысль родилась у меня, когда началась частичная мобилизация. Я тогда был на вахте, а когда вернулся, набор уже закончился. У меня на СВО племянник ушел, много моих друзей и знакомых. Не мог я дома сидеть, совесть не позволяла. Втайне от родных пошел в военкомат. О том, что уезжаю, сказал им за день до отъезда. Да, они переживали. Но это было мое решение

Боец СВО, позывной «Муса» 

В первые дни своей службы отряд Мусы получил задание командования закрепиться на блиндаже. Однако их группу засек квадрокоптер противника. Тут же по ним начали бить артиллерия и снайперы. Рядом с бойцом взорвался снаряд, осколки попали в спину. Других ребят ранило в руки и ноги.

Мы смогли добраться до окопа, до которого было с полкилометра. Раненый в руку шел сам, раненого в ногу земляка — как выяснилось, он родом из Нефтекамска — я тащил на себе. В окопе нас оказалось шестеро. Мы отстреливались, пока не закончились патроны. ВСУ отступили, но до поздней ночи по нам била артиллерия. Помню, как всю ночь просидел в окопе: в одной руке бумажка с молитвой от мамы, в другой — граната, чтобы не сдаться живым. Когда опустился туман, к нам подошел эвакуационный отряд и помог выбраться в безопасное место.

Боец СВО, позывной «Муса» 

Сейчас Муса находится с семьей. Но уже в декабре мужчина возвращается обратно в зону СВО.

Напомним, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Кроме того, желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и на сайте башбат.рф.

Фото: издание «Туймазинский вестник» 

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