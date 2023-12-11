Многодетный отец из Башкирии ушел добровольцем в зону спецоперации

Мы смогли добраться до окопа, до которого было с полкилометра. Раненый в руку шел сам, раненого в ногу земляка — как выяснилось, он родом из Нефтекамска — я тащил на себе. В окопе нас оказалось шестеро. Мы отстреливались, пока не закончились патроны. ВСУ отступили, но до поздней ночи по нам била артиллерия. Помню, как всю ночь просидел в окопе: в одной руке бумажка с молитвой от мамы, в другой — граната, чтобы не сдаться живым. Когда опустился туман, к нам подошел эвакуационный отряд и помог выбраться в безопасное место.

Боец СВО, позывной «Муса»