УУНиТ и «Фармстандарт-УфаВИТА» подписали соглашение о сотрудничестве
Уфимский
университет науки и технологий, АО «Фармстандарт» и ОАО «Фармстандарт –
УфаВИТА» подписали соглашение о сотрудничестве. Этот документ позволит сегодняшним
студентам заложить прочный фундамент будущей карьеры, обеспечить выпускников
университета компетенциями мирового уровня, а фармацевтическую компанию страны –
высококвалифицированными специалистами.
Соглашение
подписали ректор УУНиТ Вадим Захаров и генеральный директор «Фармстандарт -
УфаВИТА» Наиль Низамутдинов.
Сегодня Уфимский университет – это многоуровневая экосистема развития и масштабирования технологических инноваций. Наш успешный кейс в области биотехнологии и химии – это стратегический проект «Здоровое долголетие», один из пяти, которые мы развиваем в рамках федеральной программы «Приоритет-2030». Кстати, совсем скоро будет введена 1 очередь Межвузовского кампуса, где распахнут свои двери сразу несколько лабораторий, работающих в рамках проекта «Здоровое долголетие». На новых территориях мы сможем проводить совместные исследования и реализовывать перспективные проекты, в том числе с «Фармстандарт – УфаВИТА.
Вадим Захаров, ректор УУНиТ
Первый шаг сделан, и сегодня мы начинаем создавать историю нашего сотрудничества с Уфимским университетом науки и технологий. Мы активно участвуем в государственной программе импортозамещения фармацевтической продукции, поэтому для студентов у нас есть интересные проекты.
Наиль Низамутдинов, генеральный директор ОАО «Фармстандарт-УфаВита»
Первые
десять студентов Университета уже прошли собеседование и совсем скоро
отправятся на производственную стажировку в цеха фармацевтического предприятия.
Все студенты, обучающиеся по целевому направлению, будут получать от компании
стипендию в размере 10 тысяч рублей. В перспективе руководство предприятия планирует
увеличить набор целевиков и расширить программу дополнительного
профессионального образования.
Опытные наставники, с которыми ребята будут закреплять теоретические знания, помогут быстрее адаптироваться в коллективе, приобрести первые управленческие навыки, ориентироваться в рабочих процессах, учиться действовать самостоятельно.
Мария Воронина, директор по персоналу операционного блока АО «Фармстандарт»
Добавим,
стороны разработали дорожную карту для проведения профориентационной работы
среди школьников и студентов и запланировали совместные мероприятия: экскурсии
на фармацевтический завод, встречи с руководством предприятия, Дни открытых
дверей, Дни фармацевта, открытые уроки «Занимательная биология» и др.