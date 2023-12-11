УУНиТ и «Фармстандарт-УфаВИТА» подписали соглашение о сотрудничестве

Сегодня Уфимский университет – это многоуровневая экосистема развития и масштабирования технологических инноваций. Наш успешный кейс в области биотехнологии и химии – это стратегический проект «Здоровое долголетие», один из пяти, которые мы развиваем в рамках федеральной программы «Приоритет-2030». Кстати, совсем скоро будет введена 1 очередь Межвузовского кампуса, где распахнут свои двери сразу несколько лабораторий, работающих в рамках проекта «Здоровое долголетие». На новых территориях мы сможем проводить совместные исследования и реализовывать перспективные проекты, в том числе с «Фармстандарт – УфаВИТА.

Вадим Захаров, ректор УУНиТ