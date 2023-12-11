УУНиТ и «Фармстандарт-УфаВИТА» подписали соглашение о сотрудничестве

Уфимский университет науки и технологий, АО «Фармстандарт» и ОАО «Фармстандарт – УфаВИТА» подписали соглашение о сотрудничестве. Этот документ позволит сегодняшним студентам заложить прочный фундамент будущей карьеры, обеспечить выпускников университета компетенциями мирового уровня, а фармацевтическую компанию страны – высококвалифицированными специалистами.

Фото №1 - УУНиТ и «Фармстандарт-УфаВИТА» подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение подписали ректор УУНиТ Вадим Захаров и генеральный директор «Фармстандарт - УфаВИТА» Наиль Низамутдинов.

Фото №2 - УУНиТ и «Фармстандарт-УфаВИТА» подписали соглашение о сотрудничестве

Сегодня Уфимский университет – это многоуровневая экосистема развития и масштабирования технологических инноваций. Наш успешный кейс в области биотехнологии и химии – это стратегический проект «Здоровое долголетие», один из пяти, которые мы развиваем в рамках федеральной программы «Приоритет-2030». Кстати, совсем скоро будет введена 1 очередь Межвузовского кампуса, где распахнут свои двери сразу несколько лабораторий, работающих в рамках проекта «Здоровое долголетие». На новых территориях мы сможем проводить совместные исследования и реализовывать перспективные проекты, в том числе с «Фармстандарт – УфаВИТА.

Вадим Захаров, ректор УУНиТ 
Фото №3 - УУНиТ и «Фармстандарт-УфаВИТА» подписали соглашение о сотрудничестве

Первый шаг сделан, и сегодня мы начинаем создавать историю нашего сотрудничества с Уфимским университетом науки и технологий. Мы активно участвуем в государственной программе импортозамещения фармацевтической продукции, поэтому для студентов у нас есть интересные проекты.

Наиль Низамутдинов, генеральный директор ОАО «Фармстандарт-УфаВита»

Первые десять студентов Университета уже прошли собеседование и совсем скоро отправятся на производственную стажировку в цеха фармацевтического предприятия. Все студенты, обучающиеся по целевому направлению, будут получать от компании стипендию в размере 10 тысяч рублей. В перспективе руководство предприятия планирует увеличить набор целевиков и расширить программу дополнительного профессионального образования.

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Опытные наставники, с которыми ребята будут закреплять теоретические знания, помогут быстрее адаптироваться в коллективе, приобрести первые управленческие навыки, ориентироваться в рабочих процессах, учиться действовать самостоятельно.

Мария Воронина, директор по персоналу операционного блока АО «Фармстандарт»

Добавим, стороны разработали дорожную карту для проведения профориентационной работы среди школьников и студентов и запланировали совместные мероприятия: экскурсии на фармацевтический завод, встречи с руководством предприятия, Дни открытых дверей, Дни фармацевта, открытые уроки «Занимательная биология» и др.

Фото: сайт Правительства РБ

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