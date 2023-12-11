Корреспондент телеканала БСТ пополнит ряды полка «Башкортостан»

Наш коллега из башкирской редакции новостей выедет на территорию специальной военной операции. Рафик Ахметшин, корреспондент с 20-летним стажем, уже не раз отправлялся на передовую во время многочисленных командировок.

Благодаря ему жители республики увидели специальные репортажи о подвиге башкирских воинов и их быте, о боевой мощи батальона, о восстановительных работах на подшефных территориях и об отправке гуманитарных колонн. Теперь он добровольно подписывает контракт с Министерством обороны.