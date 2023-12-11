В Башкирии проходят мероприятия, посвященные Дню Конституции РФ

Разговор получился очень важный и интересный для ребят, я надеюсь, и для нас, кто готовил сегодняшний разговор. Ребята не остались безучастны к тому, что мы рассказали: об истории развития Конституции, о том, что основной закон был принят Российской Федерацией в 1993 году, в 2020, 2022, 2023 годах поправки. Они отвечали на многочисленные вопросы, получали призы в виде книжечек настоящей Конституции и сами задавали не очень простые вопросы, на которые мы с удовольствием отвечали.

Ирина Карамова, депутат Государственного Собрания Республики Башкортостан