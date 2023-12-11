В Башкирии проходят мероприятия, посвященные Дню Конституции РФ

Сегодня в школе номер один имени Героя Советского Союза Виктора Бесценного для учащихся был организован открытый урок, посвящённый 30-летию Конституции Российской Федерации, который провела депутат Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, главный врач клинической больницы скорой медицинской помощи Ирина Карамова.
Она рассказала о главном законе страны, об основах конституционного строя государства, ключевых положениях, закреплённых в Конституции РФ, а также об истории его появления и принятия.