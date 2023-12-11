В Уфу приехал проект патриотической песни «Родники» Олега Газманова

Вместе с известными российскими исполнителями на сцену вышла Олеся Спиридонова из Башкортостана. Жительница Стерлитамакского района стала победительницей сначала онлайн-голосования, а затем и финала конкурса. Вместе с супругом, приехавшим в отпуск из зоны специальной военной операции, она исполнила авторскую песню «Слышишь». Концерт в Уфе стал отправной точкой для гастролей финалистов первого сезона «Родников» по регионам России.
Эти строчки родились в душе Олеси Спиридоновой случайно. Год назад она проводила супруга на СВО. А теперь поёт вместе с ним на большой сцене. Всё благодаря проекту «Родники». Сначала проникновенная композиция победила в онлайн-голосовании. Это позволило Олесе выйти в финал в Ставрополе. В это время в краткосрочный отпуск отпустили её мужа Владимира. Снова выступить вдвоём им удалось уже в родной республике.
Проект патриотической песни «Родники» стартовал в ноябре прошлого года. Первый сезон объединил 30 тыс. авторов и исполнителей песен со всей России. Во время онлайн-отбора Башкортостан стал самым голосующим регионом, поэтому было принято решение начать гастрольный тур финалистов именно с него.
Гастрольный тур «Родников» расписан уже на полгода вперед. Вместе с ним стартовал и новый этап конкурса. Начинающие музыканты могут попробовать свои силы в четырёх номинациях. Приём заявок продлится до 29 февраля.