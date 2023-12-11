В Уфу приехал проект патриотической песни «Родники» Олега Газманова

Вместе с известными российскими исполнителями на сцену вышла Олеся Спиридонова из Башкортостана. Жительница Стерлитамакского района стала победительницей сначала онлайн-голосования, а затем и финала конкурса. Вместе с супругом, приехавшим в отпуск из зоны специальной военной операции, она исполнила авторскую песню «Слышишь». Концерт в Уфе стал отправной точкой для гастролей финалистов первого сезона «Родников» по регионам России.

Эти строчки родились в душе Олеси Спиридоновой случайно. Год назад она проводила супруга на СВО. А теперь поёт вместе с ним на большой сцене. Всё благодаря проекту «Родники». Сначала проникновенная композиция победила в онлайн-голосовании. Это позволило Олесе выйти в финал в Ставрополе. В это время в краткосрочный отпуск отпустили её мужа Владимира. Снова выступить вдвоём им удалось уже в родной республике.

Проект патриотической песни «Родники» стартовал в ноябре прошлого года. Первый сезон объединил 30 тыс. авторов и исполнителей песен со всей России. Во время онлайн-отбора Башкортостан стал самым голосующим регионом, поэтому было принято решение начать гастрольный тур финалистов именно с него.

Мы прилетели с большой командой ребят, которые, мы уверены, сегодня удивят Башкортостан. Мы счастливы, что мы здесь. Это первый наш гастрольный тур, и нам очень важно, как он пройдёт. Елена Ульянова, генеральный продюсер проекта «Родники»

Огромное количество коллабораций в проекте «Родники» произошло. Люди встречают друг друга, пишут вместе песни, находят исполнителей. Это не конкурс, нет. Это целая площадка, целая мастерская, где происходит чудо сотворения песен. Родион Газманов, российский эстрадный певец, ведущий, член жюри проекта