Модернизация поликлиник и подготовка к Новому году: основные темы оперативки с Радием Хабировым

На модернизацию учреждений здравоохранения в Уфе будет выделено 8 млрд рублей. Программа рассчитана с 2024 по 2029 годы. Эта тема вошла в основную повестку заседания правительства сегодня. На эти средства в больницах и поликлиниках проведут ремонт, а также закупят новое оборудование. На совещании также обсудили готовность республиканских служб к праздничным выходным дням. В штатном режиме будут работать медики и коммунальщики.

Уже по традиции оперативное совещание начинается с награждения. Ордена дружбы народов Джефф Монсон удостоен за поддержку детей Донбасса. Мастер смешанных единоборств тренирует ребят и приучает их к спорту. Дети много лет жили под обстрелами и теперь возвращаются к обычной жизни. Медаль Шаймуратова вручена за восстановление инфраструктуры в ЛНР и ДНР Дмитрию Дудко. Лишь некоторые строители готовы работать в опасных условиях.

Депутаты и представители власти помогают мирным жителям новых российских регионов и поддерживают участников спецоперации. А кто-то встает сам на защиту Родины. На прошлой неделе ряды бойцов пополнил глава Куюргазинского района, на этой – замначальника аварийно-спасательной службы республики.

Наш коллега уходит в полк «Башкортостан». Будет служить в танковой роте. Хотел поблагодарить таких ребят, которые не прячутся за спинами. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В главную повестку заседания вошла тема здравоохранения. В будущую пятилетку в Уфе модернизируют 118 медучреждений. Треть зданий требует капремонта, а у половины оборудования – срок эксплуатации более 10 лет. Выделенные средства – это 8 млрд рублей – направят в эти два направления.

Ряд уфимских детских и взрослых поликлиник всё ещё требует внимания, поэтому мы и приняли решение привести в порядок объекты первичного медицинского звена в Уфе. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

На оперативном совещании говорили о готовности служб к предстоящим праздничным дням. Медики и коммунальщики будут работать в штатном режиме. Специализированная помощь в стационарных условиях будет оказываться круглосуточно.

Чтоб не было такого: человек болеет и не знает, куда обратиться. Болезнь – она не спрашивает. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Радий Хабиров поручил оперативно мониторить ситуацию со снегом. Заваленных дворов в праздники быть не должно. Жителей призвали перекрывать вентили холодного и горячего водоснабжения, отключать электроприборы, закрывать балконные двери и окна, чтобы не допустить попадания пиротехники. Аварийно-диспетчерские службы также будут находиться на рабочем месте круглосуточно.

У нас есть графики, по ним будем работать. Ирина Голованова, министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан

И если до самой до главной ёлки время еще есть, то утренники для детей стартуют в ближайшее время. Радий Хабиров поручил главам муниципалитетов не игнорировать эти мероприятия.

Каждый глава лично присутствует на ёлках для особенных детей и детей-сирот. Каждый глава должен туда прийти, я думаю, что это и правильно. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан