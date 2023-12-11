В Башкирии из-за сильных морозов прорвало трубопровод

Аномальные морозы повлияли на ветхие места трубопровода, который не выдержал давления. По информации главы города, чтобы произвести ремонт и устранить последствия аварии, необходимо отключить отопление в нескольких зданиях.

Подачу тепла временно отключили в домах по ул. К. Маркса, дд. №№ 77, 79, 84 (ввод со стороны дома № 100 по К. Маркса), 96, 98, 100. Также подачу тепла прекратили на ул. Ф. Алексеева, дд. № 33, 35, 37, на ул. Крупской, 47 (первый ввод), в администрации Белорецкого района и в детском саду № 29.