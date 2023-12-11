В Башкирии до конца года восстановят права дольщиков по всем проблемным объектам

Об этом Радию Хабирову сообщил первый заместитель министра строительства и архитектуры региона Артём Ковшов. Сегодня на совещании в формате «Стройчас» он рассказал, что остаются всего 22 проблемных объекта.
В 14 случаях наболевший вопрос будет решен путем выплаты компенсации 918 дольщикам от Фонда развития территорий. Он поможет и достроить дом на улице Октябрьской революции, в Цветах Башкирии и на улице Пархоменко. В Уфе объекты будут достроены силами республики и застройщиков.
До конца года ожидается решение по домам в Уфе, Уфимском и Буздякском районах. За последние пять лет республика помогла восстановить права 8,5 тыс. дольщиков.