В Башкирии стартовали профилактические рейды «Должник»

На дорогах Башкирии началась операция "Должник". Сотрудники ГИБДД будут останавливать автомобили и проверять по базе данных штрафы.
Выявление факта неуплаты штрафа повлечет за собой административный протокол. Нарушителя могут по решению суда арестовать на 15 суток.
- В связи с этим каждому автолюбителю советую проверять свою водительскую историю. И если она небезупречна, то следует поступить по закону – оплатить наложенные взыскания, - рассказал глава Госавтоинспекции Башкирии Владимир Севастьянов.
Профилактические рейды продлятся до 17 декабря. Информацию о неоплаченных штрафах можно будет узнать на портале Госуслуг.