Спортсмены Башкирии поделились особенностями участия в Олимпийских играх

Быть или не быть? Таким вопросом вот уже несколько дней задаются спортсмены, говоря об участии в предстоящих Олимпийских играх. На днях стало известно, что россиян все же допустят на соревнования в Париже, но в нейтральном статусе и только в личном зачете, а не командном. На первый взгляд, все не так плохо, однако есть много подводных камней. И по факту большинству атлетов путь на Олимпиаду заказан.
Не иначе как ложный выпад. И этот приём рапиристов как нельзя лучше показывает действия Международного олимпийского комитета по отношению к российским спортсменам. Заявление о допуске атлетов к Играм в Париже в 2024 году – на первый взгляд долгожданное признание, возвращение в большой спорт, но по факту – фарс.
Право участия в Олимпийских играх получают лишь те спортсмены, которые набрали рейтинговые очки на международных состязаниях. Такой возможности у россиян в этом сезоне не было. Теперь и попасть на Игры по большинству дисциплин фактически невозможно.
Победитель и призер Олимпиад в Рио-де-Жанейро и Токио Тимур Сафин как никто знает цену победы и участия на Играх. Все эти годы он не оставлял мечту побить свой же рекорд. И даже в таких условиях рапирист, как, впрочем, и любой спортсмен, все же надеется выступить на предстоящих соревнованиях.
Что называется, на низком старте находилась чемпионка мира по гребному слалому Алсу Миназова. Новость о допуске россиян к Играм она сама узнала на сборах. Девушка выступает во всех дисциплинах этого вида спорта. В классическом слаломе шансы уже упущены, но есть ещё каяк-кросс.
Фехтование, гребной слалом и бадминтон – это те виды спорта, в которых у атлетов из Башкортостана теоретически есть шанс попасть на Олимпиаду. Пусть и ценой неимоверных усилий, как говорят спортивные эксперты, нюансов много. Даже если они будут участвовать, то делать это придётся, скорее всего, за свой счёт без господдержки. Да и нейтральный статус всё же смущает некоторых атлетов, которые из-за несогласия с МОК уже отказались от предстоящих состязаний.
В любом случае лучшие всё же смогут проявить себя, ведь как уже сообщалось, Россия готовит свой аналог – Игры дружбы, которые по размаху будут столь же масштабны.