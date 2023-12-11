Спортсмены Башкирии поделились особенностями участия в Олимпийских играх

Быть или не быть? Таким вопросом вот уже несколько дней задаются спортсмены, говоря об участии в предстоящих Олимпийских играх. На днях стало известно, что россиян все же допустят на соревнования в Париже, но в нейтральном статусе и только в личном зачете, а не командном. На первый взгляд, все не так плохо, однако есть много подводных камней. И по факту большинству атлетов путь на Олимпиаду заказан.

Не иначе как ложный выпад. И этот приём рапиристов как нельзя лучше показывает действия Международного олимпийского комитета по отношению к российским спортсменам. Заявление о допуске атлетов к Играм в Париже в 2024 году – на первый взгляд долгожданное признание, возвращение в большой спорт, но по факту – фарс.

Отборочные старты в принципе прошли. Есть впереди три старта, на которые неизвестно, ребята выйдут или не выйдут. С визами проблемы, но даже если они туда выезжают, нереально отобраться для участия в Олимпийских играх, так как основной большой коэффициент – это чемпионат мира даёт, чуть пониже – чемпионат Европы, ну и этап Кубка мира и Гран-при, которые уже прошли, мы на них не участвовали, поэтому добраться, конечно, нереально. Лира Грушина, заслуженный тренер России по фехтованию на рапирах

Право участия в Олимпийских играх получают лишь те спортсмены, которые набрали рейтинговые очки на международных состязаниях. Такой возможности у россиян в этом сезоне не было. Теперь и попасть на Игры по большинству дисциплин фактически невозможно.

Осталось не так много турниров, где можно отбираться. И так как у нас нет командных соревнований, там может только один человек участвовать. Либо ему надо выигрывать все турниры, либо на отборочных зональных соревнованиях отбираться, но туда попадает только один человек. Тимур Арсланов, член сборной России по фехтованию на рапирах

Победитель и призер Олимпиад в Рио-де-Жанейро и Токио Тимур Сафин как никто знает цену победы и участия на Играх. Все эти годы он не оставлял мечту побить свой же рекорд. И даже в таких условиях рапирист, как, впрочем, и любой спортсмен, все же надеется выступить на предстоящих соревнованиях.

Конечно, это непросто как в психологическом плане, так и физическом, так как ты постоянно поддерживаешь форму и постоянно готов показать максимальный результат, выложиться на максимуме. Когда ты постоянно держишь эту планку, это непросто. Но ничего не остаётся, как тренироваться дальше и верить в лучшее. Тимур Сафин, победитель и призер Олимпийских игр

Что называется, на низком старте находилась чемпионка мира по гребному слалому Алсу Миназова. Новость о допуске россиян к Играм она сама узнала на сборах. Девушка выступает во всех дисциплинах этого вида спорта. В классическом слаломе шансы уже упущены, но есть ещё каяк-кросс.

Чемпионат мира в 2023 году мы пропустили, квоты в классическом гребном слаломе все разыграны, но есть такой класс, как каяк-кросс, и олимпийские лицензии по нему будут разыграны в 2024 году. Как всё сложится, какие будут условия для допуска, сложно предугадать. Моя задача как спортсмена – тренироваться, готовиться и в любой момент быть на низком старте. Алсу Миназова, участница Олимпийских игр в Токио

Фехтование, гребной слалом и бадминтон – это те виды спорта, в которых у атлетов из Башкортостана теоретически есть шанс попасть на Олимпиаду. Пусть и ценой неимоверных усилий, как говорят спортивные эксперты, нюансов много. Даже если они будут участвовать, то делать это придётся, скорее всего, за свой счёт без господдержки. Да и нейтральный статус всё же смущает некоторых атлетов, которые из-за несогласия с МОК уже отказались от предстоящих состязаний.