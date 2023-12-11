В ФК «Уфа» произошли кадровые изменения

Кадровые изменения в башкирском футболе. Совет учредителей ФК «Уфа» и генеральный директор клуба Александр Егоров расторгли трудовой контракт по обоюдному соглашению сторон. Пока неизвестно, кто теперь займёт пост генерального директора.

Напомним, что Александр Егоров возглавил уфимский клуб в июне этого года. Под его руководством «Уфа» завершила первую часть сезона золотой группы Второй лиги на втором месте. В Кубке России «Уфа» добралась до пятого раунда. Об уходе Егорова эксклюзивно телеканалу БСТ сообщил председатель правления ФК «Уфа» Руслан Хабибов.

Основная причина – соглашение сторон, в жизни так бывает, что необходимо принимать эти решения, у нас межсезонье, первый этап пройден, достойно пройден.

Руслан Хабибов, министр спорта Республики Башкортостан, председатель правления ФК «Уфа»
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