В ФК «Уфа» произошли кадровые изменения

Кадровые изменения в башкирском футболе. Совет учредителей ФК «Уфа» и генеральный директор клуба Александр Егоров расторгли трудовой контракт по обоюдному соглашению сторон. Пока неизвестно, кто теперь займёт пост генерального директора.

Напомним, что Александр Егоров возглавил уфимский клуб в июне этого года. Под его руководством «Уфа» завершила первую часть сезона золотой группы Второй лиги на втором месте. В Кубке России «Уфа» добралась до пятого раунда. Об уходе Егорова эксклюзивно телеканалу БСТ сообщил председатель правления ФК «Уфа» Руслан Хабибов.