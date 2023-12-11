В Уфе прошли всероссийские соревнования по дзюдо памяти Артура Ахметханова

В минувшие выходные в столице нашей республики прошли Всероссийские соревнования по дзюдо памяти генерал-лейтенанта Артура Ахметханова. Спортивный комплекс имени Римы Баталовой собрал юношей и девушек в возрасте до 18 лет. Состязания в рамках турнира прошли в командном формате.

150 спортсменов из 8 регионов страны – из года в год соревнования по дзюдо памяти Артура Ахметханова становятся всё более масштабными. Они проводятся традиционно уже четвёртый год подряд. Артур Фарвазович внёс большой вклад в развитие единоборств и популяризацию дзюдо в Башкортостане. К тому же в этом году соревнования совпали со всероссийским праздником – Днём героев Отечества.

Сегодня это праздник, в который мы прежде всего славим наших героев, наших граждан нашей страны, которые сегодня защищают и стоят на защите интересов прежде всего нашего государства. Руслан Хабибов, министр спорта Республики Башкортостан

В 2022 году эти соревнования приобрели статус всероссийских. После этого уровень приезжающих участников стал заметно расти. А самое главное, увеличилось количество спортсменов.

Благодаря этим соревнованиям мы сегодня видим, как команда Башкортостана, именно этого возраста, а возраст здесь до 18 лет, она становится крепче. Этому свидетельствует не только результат вот этих соревнований, то есть общая картинка меняется. Владимир Кузнецов, президент Федерации дзюдо Республики Башкортостан

Без подсказок тренера и поддержки команды на соревнованиях не обойтись.

В этом году за победу боролись 15 команд. Честь нашей республики защищали четыре коллектива. Формат соревнований называют «стенка на стенку». В составе каждой команды по восемь дзюдоистов.

Дзюдо непредсказуемый вид спорта. Даже если какой-то фаворит выходит на соревнования, это не гарантирует ему победу. То есть здесь помимо силы нужно иметь какой-то опыт, хитрость, смекалку. Владимир Востриков, судейский директор Федерации дзюдо России

Егор Канашьян второй год подряд принимает участие в командных стартах. Вообще спортсмен занимается дзюдо девятый год. На первенстве Приволжского федерального округа становился бронзовым призером. В полуфинале башкирская команда встретилась с соперниками из Оренбургской области. Представители нашей республики оказались сильнее – 7:2.

Да, серьезные соперники. Со всеми виделись, со всеми боролись, уже знаем, как с ними бороться, они знают, как с нами бороться. Перетерпели и выиграли. Егор Канашьян, бронзовый призер Всероссийских соревнований по дзюдо