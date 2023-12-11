В Уфе прошли всероссийские соревнования по дзюдо памяти Артура Ахметханова

В минувшие выходные в столице нашей республики прошли Всероссийские соревнования по дзюдо памяти генерал-лейтенанта Артура Ахметханова. Спортивный комплекс имени Римы Баталовой собрал юношей и девушек в возрасте до 18 лет. Состязания в рамках турнира прошли в командном формате.
150 спортсменов из 8 регионов страны – из года в год соревнования по дзюдо памяти Артура Ахметханова становятся всё более масштабными. Они проводятся традиционно уже четвёртый год подряд. Артур Фарвазович внёс большой вклад в развитие единоборств и популяризацию дзюдо в Башкортостане. К тому же в этом году соревнования совпали со всероссийским праздником – Днём героев Отечества.
В 2022 году эти соревнования приобрели статус всероссийских. После этого уровень приезжающих участников стал заметно расти. А самое главное, увеличилось количество спортсменов.
Без подсказок тренера и поддержки команды на соревнованиях не обойтись.
В этом году за победу боролись 15 команд. Честь нашей республики защищали четыре коллектива. Формат соревнований называют «стенка на стенку». В составе каждой команды по восемь дзюдоистов.
Егор Канашьян второй год подряд принимает участие в командных стартах. Вообще спортсмен занимается дзюдо девятый год. На первенстве Приволжского федерального округа становился бронзовым призером. В полуфинале башкирская команда встретилась с соперниками из Оренбургской области. Представители нашей республики оказались сильнее – 7:2.
Подводя итоги выступлений, юноши из нашей республики в финале уступили сборной Москвы. В итоге завоевали серебряную награду. В этом году девушкам из Башкортостана не очень повезло. Они уступили за выход в финал сборной Пермского края. И в борьбе за бронзу проиграли команде из Москвы. В следующем году всероссийские соревнования памяти Артура Фарвазовича проведут в пятый раз.