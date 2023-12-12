Водитель из Башкирии погиб в страшной аварии в Челябинской области

В Ашинском районе на автотрассе Москва – Челябинск произошло смертельное ДТП. В пресс-службе ГИБДД по Челябинской области рассказали некоторые подробности.

По предварительной версии, утром 11 декабря 65-летний водитель «Лады Весты» во время совершения обгона, который был разрешен на этом участке дороги дорожными знаками, не убедился в безопасности маневра и столкнулся со встречным автомобилем Nissan X-Trail. Кроссовером управлял мужчина, 1985 года рождения. После этого отечественная легковая изменила направление движения и врезалась в автомобиль «Вольво» с полуприцепом с 59-летним водителем.

В результате аварии водитель «Лады Весты» и пассажир – женщина, 1856 года рождения, а также водитель кроссовера скончались от полученных травм. Другие пассажиры «Лады» и Nissan X-Trail – две женщины – госпитализированы.

По информации издания «На земле Салавата», в ДТП погиб водитель кроссовера – житель села Мурсалимкино Салаватского района Башкирии 38-летний Альберт Султанов. Его мама получила травмы.

Также известно, что он вез маму в больницу в Уфу. У погибшего остались жена и двое детей-школьников.