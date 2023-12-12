Белой сове помогли выжить жители Салаватского района Башкирии

Полярная сова прилетела на зимовку в село Лагерево Салаватского района республики. Но с птицей едва не случилась трагедия. Информация об этом появилась в сообществе «Баш ТV Северо-Восток» во «ВКонтакте».

Как рассказал директор Лагеревской средней школы Забир Ситдиков, птица уселась на трубе сельской котельной, чтобы погреться. Но в какой-то момент случайно соскользнула с края трубы и упала внутрь. Помочь птице выбраться оттуда было довольно непросто.

На помощь пришли директор компании «Акбузат» Басир Ахметов и оператор котельной Флюр Ахтаров, которые и спасли белую сову. Пернатую обогрели и накормили, а потом отпустили на волю.