В Башкирии пожарный извещатель спас семью с четырьмя детьми

По данным госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям, рано утром в доме в деревне Бикмурзино Нуримановского района республики затопили печь, не открыв печную заслонку.

Как рассказали сами хозяева дома, все находились в одной комнате вместе с детьми. Вся кухня была в дыму, который валил из печи. Открытого горения не было, помещение проветрили.