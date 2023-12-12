В Башкирии пожарный извещатель спас семью с четырьмя детьми

По данным госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям, рано утром в доме в деревне Бикмурзино Нуримановского района республики затопили печь, не открыв печную заслонку.
Спустя время, печь начала дымить. Однако трагедии удалось избежать благодаря сработавшему пожарному извещателю.
Как рассказали сами хозяева дома, все находились в одной комнате вместе с детьми. Вся кухня была в дыму, который валил из печи. Открытого горения не было, помещение проветрили.
В ведомстве подчеркнули, что благодаря сработавшему пожарному извещателю удалось спасти жизни 2 взрослых и 4 детей.