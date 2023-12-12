В Башкирии пожарный извещатель спас семью с четырьмя детьми

По данным госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям, рано утром в доме в деревне Бикмурзино Нуримановского района республики затопили печь, не открыв печную заслонку.

Фото №1 - В Башкирии пожарный извещатель спас семью с четырьмя детьми

Спустя время, печь начала дымить. Однако трагедии удалось избежать благодаря сработавшему пожарному извещателю.  

Как рассказали сами хозяева дома, все находились в одной комнате вместе с детьми. Вся кухня была в дыму, который валил из печи. Открытого горения не было, помещение проветрили.

В ведомстве подчеркнули, что благодаря сработавшему пожарному извещателю удалось спасти жизни 2 взрослых и 4 детей.

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