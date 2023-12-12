Жителей Башкирии ждет небольшое потепление уже на этой неделе

Метеорологи Башгидрометцентра представили прогноз погоды на ближайшие несколько дней.

Так, сегодня, 12 декабря, в республике не ожидается существенных осадков. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Термометры покажут днем -25, -30 градусов, местами – до -20.

Завтра, 13 декабря, осадков тоже не будет. Ветер юго-восточный умеренный. Ночью температура воздуха составит -22, -27, по востоку – до -32 градусов. Днем воздух чуть прогреется – от -15 до -20 градусов.