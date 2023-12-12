К мужу на Донбасс: супруга добровольца из Башкирии отправилась к супругу на СВО

Жительница Агидели отправилась в зону проведения спецоперации повидаться с мужем. С отчаянной девушкой пообщался корреспондент издания «Огни Агидели» Роман Якимчук.
Они познакомились, когда Елене было только 16, а будущему супругу – 19. Пять лет встречались, потом решили узаконить отношения. Через год родилась дочка Арина. Сейчас девочке уже семь лет.
В прошлом году во время частичной мобилизации главу семейства призвали на СВО. Спустя 10 месяцев после призыва мужчина получил краткосрочный отпуск. Но побыть вместе толком не удалось. Он вернулся к своим на фронт. И девушка приняла решение навестить мужа там – «за ленточкой».
Родители Елены не хотели ее отпускать. Но девушка была непреклонна: собрала супругу посылку – и в путь.
Они провели вместе целых три дня – просто были рядом. В местном кафе отметили ее 30-летие. По словам девушки, если бы была возможность, осталась бы с мужем до конца.
С такой мощной поддержкой со стороны любимых наши бойцы обязательно одержат победу.
Добавим, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.
Кроме того, желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и на сайте башбат.рф.
Фото: издание «Огни Агидели»