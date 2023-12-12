К мужу на Донбасс: супруга добровольца из Башкирии отправилась к супругу на СВО

Жительница Агидели отправилась в зону проведения спецоперации повидаться с мужем. С отчаянной девушкой пообщался корреспондент издания «Огни Агидели» Роман Якимчук.

Они познакомились, когда Елене было только 16, а будущему супругу – 19. Пять лет встречались, потом решили узаконить отношения. Через год родилась дочка Арина. Сейчас девочке уже семь лет.

В прошлом году во время частичной мобилизации главу семейства призвали на СВО. Спустя 10 месяцев после призыва мужчина получил краткосрочный отпуск. Но побыть вместе толком не удалось. Он вернулся к своим на фронт. И девушка приняла решение навестить мужа там – «за ленточкой».

Родители Елены не хотели ее отпускать. Но девушка была непреклонна: собрала супругу посылку – и в путь.

Если честно, то мне было страшно ехать неизвестно куда, но желание увидеть супруга все пересилило. До Ростова-на-Дону я больше суток добиралась на поезде, потом на попутке до места назначения около 430 км. Водителю пришлось добираться по короткому пути, чтобы успеть до комендантского часа. Нас останавливали на каждом блокпосту, проверяли документы, спрашивали о причине приезда. Всем отвечала, что приехала к мужу. Елена, супруга бойца СВО

Они провели вместе целых три дня – просто были рядом. В местном кафе отметили ее 30-летие. По словам девушки, если бы была возможность, осталась бы с мужем до конца.

Я не призываю всех к такому решительному шагу. Но я дала надежду тем, кто хочет увидеть своего избранника. Потому что я понимаю, насколько нужна и важна ребятам на СВО наша поддержка. Все думали, что будет тяжело расставаться после встречи, на самом деле это не так. Я уезжала с одной мыслью: «Слава Богу, что мы увиделись». Это время, проведенное вместе – дороже всего. Елена, супруга бойца СВО

С такой мощной поддержкой со стороны любимых наши бойцы обязательно одержат победу.

Добавим, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Кроме того, желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и на сайте башбат.рф.