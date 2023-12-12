Студенты из Башкирии приняли участие в обучении командных составов в Ижевске

В столице Удмуртии прошла окружная школа командных составов студенческих отрядов Приволжского федерального округа. Всего более 200 человек.

Башкортостан представляли студенты Уфимского университета науки и технологий, Месягутовского педколледжа, кооперативного института, торгово-экономического колледжа, УГНТУ и БГПУ. Для них были организованы теоретические и практические занятия по программе «Инструктор производственного обучения рабочих массовых профессий». Это позволит участникам устроиться на третий трудовой семестр.