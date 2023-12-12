В Иглинском районе состоялась горячая линия для людей с ОВЗ

Сегодня наша газета «Иглинские вести» начала новую рубрику – «Горячая линия». Мы начали её по итогам круглого стола, посвященного нашим инвалидам. Круглый стол обозначил нам очень много вопросов. Нам стала понятно, что нам нужна такая форма работы – обратная связь. Инициатива, конечно же, шла от нас, от администрации Иглинского района. Мы понимаем, насколько важно быть в диалоге с нашими согражданами, которым нужна в том числе и информационная помощь.

Ляйсан Фазлетдинова, заместитель главы администрации Иглинского района по социальной политике