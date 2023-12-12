В Иглинском районе состоялась горячая линия для людей с ОВЗ

В редакции газеты «Иглинские вести» состоялась горячая линия по актуальным вопросам людей с ограниченными возможностями здоровья. В работе приняли участие представители администрации района, здравоохранения и социальных служб Иглинского района.

За час было принято семь звонков. Спрашивали о реабилитации находящихся на лечении участников СВО. Большая часть вопросов была посвящена проблемам медицинского обслуживания людей с ограниченными возможностями.  По итогам все вопросы и обращения будут сгруппированы по тематике, а ответы на них будут даны специалистами  на страницах газеты «Иглинские вести».

Сегодня наша газета «Иглинские вести» начала новую рубрику – «Горячая линия». Мы начали её по итогам круглого стола, посвященного нашим инвалидам. Круглый стол обозначил нам очень много вопросов. Нам стала понятно, что нам нужна такая форма работы – обратная связь. Инициатива, конечно же, шла от нас, от администрации Иглинского района. Мы понимаем, насколько важно быть в диалоге с нашими согражданами, которым нужна в том числе и информационная помощь.

Ляйсан Фазлетдинова, заместитель главы администрации Иглинского района по социальной политике
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