В Иглинском районе состоялась горячая линия для людей с ОВЗ

В редакции газеты «Иглинские вести» состоялась горячая линия по актуальным вопросам людей с ограниченными возможностями здоровья. В работе приняли участие представители администрации района, здравоохранения и социальных служб Иглинского района.
За час было принято семь звонков. Спрашивали о реабилитации находящихся на лечении участников СВО. Большая часть вопросов была посвящена проблемам медицинского обслуживания людей с ограниченными возможностями. По итогам все вопросы и обращения будут сгруппированы по тематике, а ответы на них будут даны специалистами на страницах газеты «Иглинские вести».