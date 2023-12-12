В Башкирии проходят мероприятия в честь 30-летия Конституции РФ

Сегодня исполняется 30 лет со дня принятия Конституции Российской Федерации. Председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев поздравил жителей республики с этой датой. 12 декабря в 1993 году на всеобщем референдуме приняли основной закон обновленного государства – Конституцию России.
Документ, одобренный большинством граждан, закрепил базовые принципы правового государства, жизнь в свободном и справедливом обществе, сохранение единства и осознание ответственности перед будущими поколениями.
Сегодня Конституция играет особенно значимую роль объединяющего начала, выступает гарантом защиты суверенитета страны, ее интересов, порядка и законности. На ее основе выстраиваются все экономические и общественные отношения.