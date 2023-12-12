В Уфе под колёсами авто погибли два пешехода

За прошедшие сутки в Уфе зафиксировали две смертельные аварии. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД региона.

Так, на проспекте Октября недалеко от остановки общественного транспорта «Юрюзань» 61-летний мужчина на грузовике двигался задним ходом и случайно задел 75-летнюю женщину. Он протащил пешехода несколько метров. Уфимку госпитализировали, но спустя два часа она скончалась.

Подобная авария произошла в Черниковке. На улице Кольцевой 18-летний парень без водительских прав на «Дэу Нексия» допустил наезд на 81-летнего пешехода. Мужчина пересекал проезжую часть по пешеходному переходу. Его госпитализировали, но спасти не смогли.