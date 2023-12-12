В Башкирии помогли попавшим в беду водителям и пассажирам

Из-за неблагоприятных погодных условий и сильного холода в Башкирии сотрудники полиции и дорожно-патрульной службы усиленно следят за обстановкой на междугородних трассах.
На 56 км автодороги Чишмы – Киргиз-Мияки инспекторы ДПС пришли на помощь автомобилю, который остановился на проезжей части с включёнными аварийными сигналами. Из-за сильного мороза двигатель внезапно заглох. Автоинспекторы оттолкали транспорт на обочину и помогли его завести.
Ещё один случай спасения застрявших произошёл на дороге между Уфой и Янаулом. Полицейские не дали замёрзнуть трём женщинам, у которых пробило шину на автомобиле. Самостоятельно устранить поломку они не смогли. Сотрудники ДПС заменили спущенное колесо на запасное – женщины благополучно продолжили путь.