В Башкирии помогли попавшим в беду водителям и пассажирам

Из-за неблагоприятных погодных условий и сильного холода в Башкирии сотрудники полиции и дорожно-патрульной службы усиленно следят за обстановкой на междугородних трассах.

На 56 км автодороги Чишмы – Киргиз-Мияки инспекторы ДПС пришли на помощь автомобилю, который остановился на проезжей части с включёнными аварийными сигналами. Из-за сильного мороза двигатель внезапно заглох. Автоинспекторы оттолкали транспорт на обочину и помогли его завести.