В Уфе стартовал конкурс среди воспитателей

В Уфе стартовал конкурс профессионального мастерства работников дошкольных образовательных учреждений. В нем принимают участие воспитатели столичных детских садов. Состязание профмастерства пройдет в три тура, победители будут определены в шести номинациях.
По словам организаторов, этот конкурс является площадкой для обмена профессиональным мастерством, опытом освоения передовых методов работы. Уровень конкурсантов оценивает компетентное жюри. Победители столичного состязания попробуют свои силы на республиканском этапе.