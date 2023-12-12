В Уфе молодой парень убил сожителя мамы

В Уфе 24-летнего местного жителя обвинили в убийстве мужчины. Об этом сообщили в Следственном комитете региона.
19 сентября молодой человек в состоянии алкогольного опьянения проходил мимо дома своей матери. Он узнал, что в квартире находится 56-летний мужчина, который навязчиво вёл себя по отношению к женщине, постоянно заходил в гости, просил деньги в долг.
Парень выгнал мужчину из дома, избил его руками, ногами и пластиковым ведром по голове. От полученных травм избитый скончался. С места происшествия парень сбежал, но вскоре вернулся за забытой курткой. Именно тогда он был задержан полицией.