В Уфе молодой парень убил сожителя мамы

В Уфе 24-летнего местного жителя обвинили в убийстве мужчины. Об этом сообщили в Следственном комитете региона.

19 сентября молодой человек в состоянии алкогольного опьянения проходил мимо дома своей матери. Он узнал, что в квартире находится 56-летний мужчина, который навязчиво вёл себя по отношению к женщине, постоянно заходил в гости, просил деньги в долг.