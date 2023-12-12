В Башкирии медики реанимировали пожилого пациента прямо в вертолете санавиации

Житель Татышлинского района обратился в районную больницу с жалобами на слабость. 70-летнему пациенту сделали ЭКГ. Во время обследования пульс упал до 40 ударов в минуту. Врачи установили диагноз: полная предсердно-желудочковая блокада. Пенсионеру требовалась срочная госпитализация в отделение реанимации. Об этом в своих социальных сетях рассказал министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

Специалисты районной поликлиники поставили мужчину на учет в службу санитарной авиации, чтобы после стабилизации состояния перевести его в Республиканский кардиологический центр.

Через два дня в район на вертолете санавиации вылетели аритмолог кардиоцентра и реаниматолог РКБ им. Куватова. Оба были уверены, что пожилой пациент не перенесет перелет до Уфы и приняли решение госпитализировать его в близлежащий Нефтекамский региональный сосудистый центр.

Во время эвакуации у пациента наступила клиническая смерть. Врачи в течение 10 минут реанимировали старика прямо в воздухе. Его доставили в Нефтекамск, где установили временный электрокардиостимулятор. Как только состояние пожилого мужчины стабилизировалось, его перевели в кардиоцентр, где временный аппарат был заменен на постоянный.

Сейчас сердце жителя Татышлинского района бьется в правильном ритме. Он выписан домой в удовлетворительном состоянии.