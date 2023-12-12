В Уфе запустят курсы по робототехнике и программированию для школьников

В столице республики для школьников запустят курсы по робототехнике и программированию. Обучение было протестировано. Ребята посещали лекции и собирали роботов на базе платформы «Лего».

Занятия проходили в технопарке УГНТУ – теория и практика, а также соревнования, например, бои роботов. В зависимости от возраста было создано несколько программ, сейчас их обновляют.