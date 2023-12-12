В Уфе в День героев Отечества прошел турнир «Память»

Соревнования, объединившие все рода войск. В День героев Отечества в Уфе прошел ежегодный турнир «Память». Команды ветеранов со всей республики состязались в военно-прикладных дисциплинах. Мероприятие посвящено памяти погибших при исполнении служебного долга.

79 подъема гири за три с половиной минуты. Результат как у молодого парня. Арсений Гайниев – ветеран боевых действий, воин-интернационалист. После окончания службы продолжает поддерживать форму. А теперь вместе с командой соотечественников решил впервые принять участие в турнире «Память».

Гиря для меня – упражнение знакомое. Я сам преподаватель физкультуры, поэтому для собственного здоровья, для поддержки формы я периодически, когда есть возможность, выполняю это упражнение. Не только его, на других тренажерах, на турнике, например. Арсений Гайниев, член команды воинов-интернационалистов «Шурави»

Среди соперников Арсения – опытные команды со всей республики. Принять участие в соревнованиях может любая ветеранская организация. Турнир «Память» проводится уже в четвертый раз. Одна из главных его миссий – почтить память тех, кто пожертвовал своей жизнью ради защиты Родины.

География турнира с каждым годом расширяется. Есть постоянные участники, и каждый год добавляются все новые. В этом году у нас, конечно же, присутствует команда ветеранов СВО. В рамках турнира проходят соревнования по военно-прикладным видам спорта. Соревнуются в двух возрастных категориях – до 40 лет и 40+. Гульнара Мануйлина, заместитель председателя регионального отделения ДОСААФ России Республики Башкортостан