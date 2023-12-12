В Уфе в День героев Отечества прошел турнир «Память»

Соревнования, объединившие все рода войск. В День героев Отечества в Уфе прошел ежегодный турнир «Память». Команды ветеранов со всей республики состязались в военно-прикладных дисциплинах. Мероприятие посвящено памяти погибших при исполнении служебного долга.
79 подъема гири за три с половиной минуты. Результат как у молодого парня. Арсений Гайниев – ветеран боевых действий, воин-интернационалист. После окончания службы продолжает поддерживать форму. А теперь вместе с командой соотечественников решил впервые принять участие в турнире «Память».
Среди соперников Арсения – опытные команды со всей республики. Принять участие в соревнованиях может любая ветеранская организация. Турнир «Память» проводится уже в четвертый раз. Одна из главных его миссий – почтить память тех, кто пожертвовал своей жизнью ради защиты Родины.
Чествовали не только спортсменов, но и тех, кто кует победу в тылу. Гости турнира смогли посетить выставочные площадки от местных волонтеров. Не забыли и про тех, кто растит будущих защитников Отечества. Педагогам и матерям вручили благодарственные письма. Ведь даже на ветеранском турнире знают, что правильные привычки и любовь к Родине прививаются с детства.