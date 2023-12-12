Мошенники обманывают россиян с помощью приложения ЦБ РФ

Сравнительно новая мошенническая схема связана с использованием обновленных пятитысячных купюр. Социальные инженеры звонят гражданам от имени банка и сообщают о том, что необходимо срочно проверить подлинность новых банкнот.

Для этого жертву просят установить мобильное приложение «Банкноты Банка России». Приложение действительно существует. Однако мошенники отправляют ссылку на «правильное» приложение, и уже через нее получают доступ к банковскому приложению на телефоне жертвы, похищая денежные средства с карт и счетов во время доверительной беседы.