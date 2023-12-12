Радий Хабиров принял участие в запуске модернизированной студии ГТРК «Башкортостан»

Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в запуске знаменитой телевизионной студии АСБ-1 ГТРК «Башкортостан» после масштабной реконструкции. На церемонии также присутствовал заместитель генерального директора ВГТРК Рифат Сабитов.
Студия АСБ-1 – легендарная площадка. Именно с этой телевизионной базы началась летопись башкирского телевидения. За почти 65-летнюю историю гостями АСБ были видные деятели республики, России и мира. Именно здесь проходили съемки программ, которые сегодня составляют золотой фонд.
Возможности современной студии позволяют быстро трансформировать съемочные пространства за счет создания практически любого фона на конкретной площадке. Здесь установлена новая система освещения. Рифат Сабитов поблагодарил республику за эффективное сотрудничество ГТРК «Башкортостан» и поддержку её инициатив.