Радий Хабиров принял участие в запуске модернизированной студии ГТРК «Башкортостан»

Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в запуске знаменитой телевизионной студии АСБ-1 ГТРК «Башкортостан» после масштабной реконструкции. На церемонии также присутствовал заместитель генерального директора ВГТРК Рифат Сабитов.

Студия АСБ-1 – легендарная площадка. Именно с этой телевизионной базы началась летопись башкирского телевидения. За почти 65-летнюю историю гостями АСБ были видные деятели республики, России и мира. Именно здесь проходили съемки программ, которые сегодня составляют золотой фонд.

Государственное телевидение, государственные СМИ – это наши партнёры. Именно они обеспечивают информирование жителей о нашей государственной политике, о тех задачах, которые мы решаем. Именно они стоят на переднем крае развязанной против нас информационной войны и дают отпор, держат свою позицию. Именно они рассказывают людям правду. Думаю, что сейчас самое настоящее героическое время для телевидения и для журналистов. Главная задача СМИ – правдиво рассказывать о тех или иных событиях, что они и делают. И мы им за это очень благодарны.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Возможности современной студии позволяют быстро трансформировать съемочные пространства за счет создания практически любого фона на конкретной площадке. Здесь установлена новая система освещения. Рифат Сабитов поблагодарил республику за эффективное сотрудничество ГТРК «Башкортостан» и поддержку её инициатив.

Мы много лет мечтали возродить эту историческую студию. Это было непросто. Спасибо за поддержку лично вам, Радий Фаритович. В том, что мы сегодня видим, – большой вклад республики.

Рифат Сабитов, заместитель генерального директора ВГТРК
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