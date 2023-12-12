Радий Хабиров принял участие в запуске модернизированной студии ГТРК «Башкортостан»

Государственное телевидение, государственные СМИ – это наши партнёры. Именно они обеспечивают информирование жителей о нашей государственной политике, о тех задачах, которые мы решаем. Именно они стоят на переднем крае развязанной против нас информационной войны и дают отпор, держат свою позицию. Именно они рассказывают людям правду. Думаю, что сейчас самое настоящее героическое время для телевидения и для журналистов. Главная задача СМИ – правдиво рассказывать о тех или иных событиях, что они и делают. И мы им за это очень благодарны.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан