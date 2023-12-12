В День Конституции России школьница из Уфы получила подарок от Владимира Путина

Третьеклассница Мария Веремеева из Уфы мечтает сыграть в хоккей с главой государства Владимиром Путиным. О своем желании она написала ему в письме накануне. Девочка попросила президента прислать ей его портрет с автографом и написала о своем желании в будущем встретиться с ним на льду.

Сегодня, в День Конституции России, подарок от Владимира Путина школьнице передал главный федеральный инспектор по Башкирии Алексей Касьянов.

По словам мамы девочки, Маша – отличница, очень любит играть в хоккей, занималась в известной спортивной команде «Агидель». Письмо Маша написала сама и очень ждала ответа.

В семье Веремеевых растут двое детей. У Маши есть старший брат, Мирон. Мама – домохозяйка, а папа работает монтажником.

По информации пресс-службы ГФИ по РБ, во время встречи Алексей Касьянов показал семье свой рабочий кабинет, провел экскурсию по приемной президента в Башкирии и пожелал Марии здоровья, благополучия и успехов в учебе.