В День Конституции юные жители Башкирии получили свои первые паспорта

Среди приглашенных – восемь уфимцев, отличившихся в учебе, творчестве, спорте, школьной жизни, участники олимпиад и их родители. Документ, удостоверяющий личность, вручил главный федеральный инспектор по Республике Башкортостан.

Алексей Касьянов рассказал ребятам об истории государственного праздника – Дня Конституции – и об основном законе страны. В свою очередь, молодые люди поделились успехами в учебе и планами на будущее.

Также сегодня Алексей Касьянов передал подарок от Президента России третьекласснице из Башкортостана. Мария Веремеева попросила у Владимира Путина портрет с автографом, а в будущем и личную встречу на льду. Мария любит играть в хоккей, занималась в известной спортивной команде «Агидель». Письмо писала сама и наконец дождалась ответа.