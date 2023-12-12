В Уфе в гимназии №39 прошел конституционный диктант

Ученики 39-й гимназии проверили себя на знание Конституции России. В день главного закона страны ребята написали конституционный диктант. Перед началом урока преподаватель обществознания и правоведения показала гимназистам презентацию об истории и современности российского законодательства. Затем учащимся профильных классов предложили пройти онлайн-тестирование из 20 вопросов.

Вчера во всех школах России прошли «Разговоры о важном». И темой этого разговора был главный закон страны. С 1 по 11 класс все дети вчера говорили о Конституции РФ.

Айгуль Гайниева, директор гимназии №39 имени А.Ш. Файзуллина

Ученикам старших классов такие уроки помогают подготовиться к ЕГЭ. Ведь на экзамене есть ряд вопросов на знание Конституции. Занятия, посвященные главному закону России, проводят и в других классах. Организуют викторины и дают творческие задания. А самым маленьким рассказывают о Конституции в игровой форме.

Я знаю про Конституцию с первого класса и могу назвать обязанности каждого человека. У родителей обязанности следить за своими детьми. У взрослых детей обязанности следить за своими взрослыми родителями. У каждого человека есть право на жизнь. У каждого человека есть обязанность сохранять природу, памятники и культуру.

Сабрина Загирова, ученица 3 класса гимназии №39 имени А.Ш. Файзуллина
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