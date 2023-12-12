В Уфе в гимназии №39 прошел конституционный диктант

Я знаю про Конституцию с первого класса и могу назвать обязанности каждого человека. У родителей обязанности следить за своими детьми. У взрослых детей обязанности следить за своими взрослыми родителями. У каждого человека есть право на жизнь. У каждого человека есть обязанность сохранять природу, памятники и культуру.

Сабрина Загирова, ученица 3 класса гимназии №39 имени А.Ш. Файзуллина