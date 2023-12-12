В Уфе в гимназии №39 прошел конституционный диктант

Ученики 39-й гимназии проверили себя на знание Конституции России. В день главного закона страны ребята написали конституционный диктант. Перед началом урока преподаватель обществознания и правоведения показала гимназистам презентацию об истории и современности российского законодательства. Затем учащимся профильных классов предложили пройти онлайн-тестирование из 20 вопросов.
Ученикам старших классов такие уроки помогают подготовиться к ЕГЭ. Ведь на экзамене есть ряд вопросов на знание Конституции. Занятия, посвященные главному закону России, проводят и в других классах. Организуют викторины и дают творческие задания. А самым маленьким рассказывают о Конституции в игровой форме.