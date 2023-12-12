В Башкирии волонтеры изготавливают тактические носилки для бойцов СВО

Волонтеры из Стерлитамака смастерили тактические носилки для участников спецоперации. Бескаркасная конструкция применяется при оперативной эвакуации – без них бойцам не обойтись. Поэтому стерлитамакские волонтеры после работы или в выходные находят время для производства того, что может спасти жизни.

С такой плотной тканью может справиться не каждая швейная машинка. Носилки изготавливают из брезента. Светлана Марушкина – пенсионерка, непрофессиональная швея, но не присоединиться к волонтерам не могла. Муж и сын – военные.

За неделю изготавливают полсотни носилок. Чуть меньше ста уже передали бойцам. Кроме того, делают окопные свечи, маскшлемы, масксети, «сухие» души, вязаные носки и ещё много того, что так нужно ребятам в зоне СВО. Могли бы делать и больше, но мастериц не хватает.

Собрать гуманитарный груз для отправки в ЛНР оказалось гораздо быстрее, чем доставить его до пункта назначения. Андрей Касьянов – тот, кому удалось всех объединить и выстроить слаженную работу волонтеров, сам лично ездит на передовую, чтобы доставить готовые изделия бойцам.