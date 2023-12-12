В Уфе наградили лучших медработников Башкирии

Более 200 специалистов со всей республики стали призёрами и победителями конкурса «Лучший врач». Состязание проводится ежегодно в три раунда. Сначала выдающихся работников определяют в самих медорганизациях. На следующем этапе претендентов оценивает уже конкурсная комиссия. Победители представляют свой регион на федеральном уровне.

Я считаю, что это профессия, которая приносит здоровье людям. А реабилитация – это особое направление, когда мы восстанавливаем наших пациентов, когда мы видим результат труда большинства наших медиков и хирургов, и терапевтов. Это заслуга не только моя, это заслуга всего коллектива, который трудится со мной, это моё любимое отделение больницы скорой медицинской помощи.

Татьяна Столярова, врач-физиотерапевт Клинической больницы скорой медицинской помощи г. Уфы, победитель в номинации «Лучший врач медицинской реабилитации»

Подобное награждение проходит в Уфе не впервые. Обычно мероприятие проводили в лечебных учреждениях, что давало возможность врачам понаблюдать за работой коллег и обменяться опытом. В этом году при поддержке Министерства культуры республики и благотворительного фонда «БлагоДать» удалось наградить медиков в торжественной обстановке. Памятные подарки вручили всем призёрам республиканского этапа, а также тем, кому удалось показать себя на федеральном уровне.

Фото №1 - В Уфе наградили лучших медработников Башкирии

Сказали, во-первых, большое спасибо нашим врачам, нашим медицинским работникам. Они – большие у нас молодцы, потому что, как я уже сказала, находят в себе силы и время готовить конкурсные заявки и настойчиво проходить все этапы конкурса.

Лира Игтисанова, заместитель премьер-министра правительства, министр финансов Республики Башкортостан

Важно признание не только среди профессионального нашего сообщества, важно признание и будущим специалистам. Молодым коллегам, которые видят, как идёт творческий путь их наставников, старших товарищей.

Максим Забелин, руководитель Администрации Главы Республики Башкортостан
Республика Башкортостан. Международная выставка-форум «Россия»
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