В Уфе наградили лучших медработников Башкирии

Я считаю, что это профессия, которая приносит здоровье людям. А реабилитация – это особое направление, когда мы восстанавливаем наших пациентов, когда мы видим результат труда большинства наших медиков и хирургов, и терапевтов. Это заслуга не только моя, это заслуга всего коллектива, который трудится со мной, это моё любимое отделение больницы скорой медицинской помощи.

Татьяна Столярова, врач-физиотерапевт Клинической больницы скорой медицинской помощи г. Уфы, победитель в номинации «Лучший врач медицинской реабилитации»