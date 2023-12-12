В Уфе наградили лучших медработников Башкирии

Более 200 специалистов со всей республики стали призёрами и победителями конкурса «Лучший врач». Состязание проводится ежегодно в три раунда. Сначала выдающихся работников определяют в самих медорганизациях. На следующем этапе претендентов оценивает уже конкурсная комиссия. Победители представляют свой регион на федеральном уровне.
Подобное награждение проходит в Уфе не впервые. Обычно мероприятие проводили в лечебных учреждениях, что давало возможность врачам понаблюдать за работой коллег и обменяться опытом. В этом году при поддержке Министерства культуры республики и благотворительного фонда «БлагоДать» удалось наградить медиков в торжественной обстановке. Памятные подарки вручили всем призёрам республиканского этапа, а также тем, кому удалось показать себя на федеральном уровне.