В Башкирии примут меры по борьбе с «наливайками»

Депутаты Башкирии начали работу по борьбе с "наливайками" в республике. Константин Толкачев поручил разработать ограничительные меры для заведений, которые под видом кафе круглосуточно продают алкоголь жителям.
На прошлой неделе недели в Госдуме в первом чтении приняли законопроект, который позволяет регионам самостоятельно решать судьбу таких заведений. По словам спикера Парламента региона, борьбу с такими "наливайками" ведут уже давно.
– Я бы рекомендовал предпринимателям, задействованным в этой сфере, не дожидаясь ограничительных мер, уже сейчас задуматься и самим инициировать переход на более цивилизованные виды бизнеса, – рассказал Константин Толкачев.
«наливаек»