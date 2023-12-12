Башкортостан выделил 36 млн рублей на жильё участникам СВО

По программе комплексного развития сельских территорий Минсельхоз республики утвердил социальную выплату бойцам и их семьям. Сегодня первый сертификат вручили в Дюртюлях.
Сегодня как никогда они ждут весну, чтобы поскорее начать строительство нового дома, хотя в старом и уже обветшалом прожили двенадцать лет. Крепкий союз прошёл разные испытания. Но в семье всегда царили мир и понимание.
В селе Исмаилово Дюртюлинского района боец работал в животноводческом хозяйстве, а прошлой осенью одним из первых был мобилизован в зону специальной военной операции. Сейчас приехал в отпуск. Скоро снова вернётся на передовую.
Свидетельство на строительство жилья вручают впервые. Теперь благодаря программе «Комплексное развитие сельских территорий» семья с двумя детьми построит свой дом.
Супруга Ильгина Нуртдинова ведёт домашнее хозяйство. И находит время и силы, чтобы помочь бойцам. Собирает финансовую помощь, организовала покупку автомобиля «Нива». Вся республика поддерживает участников специальной военной операции. На улицах города совершенно незнакомые прохожие благодарят бойца. И это придает сил и уверенности.
В рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» Башкортостан выделил 36 миллионов рублей на приоритетное предоставление жилья участникам СВО. В республике 14 бойцов спецоперации получили право на социальную выплату. А сегодня одни из таких уже забрали своё долгожданное свидетельство.