В Правительстве Башкирии обсудили вопросы пожарной безопасности в новогодние праздники

В республике запланирован большой комплекс праздничных мероприятий. Всего планируется провести более 28 тыс. мероприятий для детей и взрослых с охватом более 2 млн человек. В целях обеспечения охраны и безопасности планируем задействовать около 3,5 тыс. сотрудников полиции, МЧС, Росгвардии, сотрудников центра общественной безопасности, ну и, конечно же, народных дружин.

Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан