В Правительстве Башкирии обсудили вопросы пожарной безопасности в новогодние праздники

В Краснокамском районе при пожаре погиб 46-летний мужчина. Несчастье случилось в СНТ «Дубки». Предполагаемая причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. Как избежать таких ситуаций, в очередной раз говорили на совещании в Правительстве Башкортостана.
Впереди новогодние каникулы, во время которых число трагических случаев возрастает. Часто фиксируются пожары, обморожения или повреждения взрывчатыми веществами, поэтому специалисты призывают не терять бдительность, быть осторожными, внимательными. Также важно, чтобы дети не оставались без внимания взрослых. Спецслужбы будут работать в усиленном режиме.