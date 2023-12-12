В Правительстве Башкирии обсудили вопросы пожарной безопасности в новогодние праздники

В Краснокамском районе при пожаре погиб 46-летний мужчина. Несчастье случилось в СНТ «Дубки». Предполагаемая причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. Как избежать таких ситуаций, в очередной раз говорили на совещании в Правительстве Башкортостана.

Впереди новогодние каникулы, во время которых число трагических случаев возрастает. Часто фиксируются пожары, обморожения или повреждения взрывчатыми веществами, поэтому специалисты призывают не терять бдительность, быть осторожными, внимательными. Также важно, чтобы дети не оставались без внимания взрослых. Спецслужбы будут работать в усиленном режиме.

В республике запланирован большой комплекс праздничных мероприятий. Всего планируется провести более 28 тыс. мероприятий для детей и взрослых с охватом более 2 млн человек. В целях обеспечения охраны и безопасности планируем задействовать около 3,5 тыс. сотрудников полиции, МЧС, Росгвардии, сотрудников центра общественной безопасности, ну и, конечно же, народных дружин.

Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан
Республика Башкортостан. Международная выставка-форум «Россия»
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